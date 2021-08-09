Лукашенко: Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся", - заявил глава государства, отвечая на вопрос украинского журналиста.

По словам Президента, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. Он, в частности, напомнил о больших поставляемых объемах топлива.

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