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ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте - Лукашенко
09.08.2021 16:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко
"ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сотрудничаем. Учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу".
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ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сотрудничаем. Учимся. У нас очень много...
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