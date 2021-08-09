ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте - Лукашенко

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сотрудничаем. Учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу".

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