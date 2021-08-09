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Президент: Запад правильно боится Лукашенко и Путина, мы не из трусливого десятка

09.08.2021 16:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится угроз Запада и попыток запугать его международным трибуналом. Об этом глава государства рассказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

"Они пытаются меня запугать или реально подвести к международному трибуналу, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: ребята, я свою жизнь прожил. Я в этой жизни что-то сделал. Поэтому запугать меня трибуналом, расстрелом... Да бесполезно меня пугать этим", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что недавно им был подписан декрет "на случай, если". Там определено, что в случае гибели Президента власть переходит Совету безопасности. "Они нас голыми руками уже не возьмут никогда. А тем более у нас жесткий военно-политический союз с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров", - заметил Президент.

"Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Они правильно делают, им надо бояться. Мы не из трусливого десятка. Это не столько наше личное, сколько интересы народов", - подчеркнул глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Они пытаются меня запугать или реально подвести к международному трибуналу, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: ребята, я свою жизнь прожил. Я в этой жизни что-то сделал....
 
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