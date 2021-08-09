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Лукашенко потребовал у спецслужб Украины ответа, кто и как убил Шишова

09.08.2021 16:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко отверг обвинения в причастности Беларуси к смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова и потребовал у украинских спецслужб ответа, кто и как убил белоруса. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой», - заявил Лукашенко.

По его словам, не нужно плодить фейки и обвинения в адрес Беларуси, а украинским властям прежде всего нужно заняться расследованием убийства белоруса. Лукашенко обращается к спецслужбам Украины, говоря, что Шишов был на их территории, они его поддерживали и знали, чем он занимался.

«Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?», - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к спецслужбам. Он говорит, что даже в американских СМИ раскритиковали Украину за такой подход.

Лукашенко отмечает, что белорусские власти «не нагнетали вокруг этого обстановку», но «вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь». «Надо разбираться. А если вы нас упрекнули - факты на стол», - продолжил он.

«У нас хватает с кем надо разбираться и без Шишова. Но мы ни на кого еще пока пальцем не показали. Вы что думаете, когда они на Азаренка пошли, мы не могли их всех перестрелять? Элементарно. И никто бы не указал на нас пальцем. Это бандиты, они хотели убить человека. Но я приказал живьем их брать и с ними разбираться», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, 3 августа в парке в Киеве был найден мертвый глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов. Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве и рассказала некоторые подробности произошедшего. На гибель Шишова отреагировали и в США, пообещав следить за расследованием дела. 

 
 
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Александр Лукашенко отверг обвинения в причастности Беларуси к смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова и потребовал у украинских спецслужб...
 
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