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Лукашенко рассказал о возможности введения ответственности за призывы к санкциям

09.08.2021 17:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - рассказал о возможности введения ответственности за призывы к санкциям, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее предложение было озвучено в мае на встрече Президента в парламенте, где присутствовали и представители общественности. Александр Лукашенко тогда отметил, что этот вопрос надо проработать с юридической точки зрения. Заняться этим он попросил председателя Совета Республики Наталью Кочанову.

"Я честно скажу, я получил заключение, которое меня не удовлетворяет. Мол, у нас в законодательстве уже есть эти нормы. Ну хорошо, пусть будет масло масляное. Давайте прямо напишем - противодействие и наказание за призывы к санкциям. Давайте так и напишем, - отметил белорусский лидер. - Поэтому я вернул Кочановой, чтобы они выработали вместе с вами (инициатором предложения выступил политолог Вадим Боровик. - Прим. БЕЛТА) конкретные изменения в закон, и я внесу его в парламент".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее предложение было озвучено в мае на встрече Президента в парламенте, где присутствовали и представители общественности.
 
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