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Лукашенко: российский налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать, подвижки в этом направлении есть

09.08.2021 17:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие подвижек в вопросе компенсации Беларуси от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом он заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

"Налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать, если будет такое решение. Но подвижки в этом направлении есть. С нашей стороны тоже были обязательства, мы их выполнили и сделали первый шаг. Это в размере около 50%, - сказал белорусский лидер. - Мы не хотим какую-то сумму, мы хотим, чтобы наши предприятия по нефтепереработке (а это их касается) были в равных условиях с российскими хотя бы в этом плане". Ведь от введения этого налогового маневра в ущербе остаются только белорусские предприятия, которые перерабатывают российскую нефть.

Как сообщалось, поддержка Беларуси в связи с налоговым маневром в России была одной из тем июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. "Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси от того самого налогового маневра", - заявляла пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя переговоры двух лидеров.

Еще ранее, в июне, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия достигли принципиальной договоренности по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает наличие подвижек в вопросе компенсации Беларуси от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
 
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