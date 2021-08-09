Лукашенко рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020-м

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос во время "Большого разговора с Президентом", рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обрадовало то, что у них ничего не получилось, - сказал белорусский лидер. - Везде были не скажу - предатели, но очумевшие, обезумевшие. Думаю, их остались единицы".

В этой связи Александр Лукашенко упомянул свой визит в Большой театр и общение с творческим коллективом, часть которого в свое время выражала несогласие с действующей властью, но сейчас они продолжают работать.

"Меня больше всего радует, что люди наконец-то разобрались. Радует, что не было того массового предательства, которое могло быть, - среди силовых структур, среди государственных органов и так далее. Я отдаю себе отчет, что некоторые сидят под плинтусом до сих пор. Но мы их достанем. Я честно и открыто сказал: никто в государственной структуре работать не будет. Никто из предателей", - подчеркнул Президент.

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