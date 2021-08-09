ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020-м

09.08.2021 18:37 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос во время "Большого разговора с Президентом", рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обрадовало то, что у них ничего не получилось, - сказал белорусский лидер. - Везде были не скажу - предатели, но очумевшие, обезумевшие. Думаю, их остались единицы".

В этой связи Александр Лукашенко упомянул свой визит в Большой театр и общение с творческим коллективом, часть которого в свое время выражала несогласие с действующей властью, но сейчас они продолжают работать.

"Меня больше всего радует, что люди наконец-то разобрались. Радует, что не было того массового предательства, которое могло быть, - среди силовых структур, среди государственных органов и так далее. Я отдаю себе отчет, что некоторые сидят под плинтусом до сих пор. Но мы их достанем. Я честно и открыто сказал: никто в государственной структуре работать не будет. Никто из предателей", - подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Обрадовало то, что у них ничего не получилось, - сказал белорусский лидер. - Везде были не скажу - предатели, но очумевшие, обезумевшие. Думаю, их остались единицы".
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все остальное мы купим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by