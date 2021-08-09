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Лукашенко: хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все остальное мы купим

09.08.2021 18:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой он видит Беларусь в будущем: хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все остальное мы купим. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все остальное мы купим. Нам немного надо. Чтобы купить, мы деньги найдем. А в основном своими мозгами, своими руками все произведем, что мы и делаем сейчас. Главное - личное стремление. Мы не будем сковывать личную инициативу людей", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что спокойствие может быть только тогда, когда для этого есть нормальная экономическая основа, когда у людей есть работа. "Если человек хочет и может, он в Беларуси всегда заработает. Кто не может - мы всегда поддержим таких людей", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что спокойствие может быть только тогда, когда для этого есть нормальная экономическая основа, когда у людей есть работа. "Если человек...
 
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