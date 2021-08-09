Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко считает возможным создание Беларусью и Россией общей базы экстремистских сайтов. Такое мнение белорусский лидер высказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" , передает корреспондент БЕЛТА.

С такой идей к Александру Лукашенко обратился блогер Илья Бегун. "В России, как и в Беларуси, есть списки запрещенных материалов, сайтов в том числе - экстремистских. Российская Федерация - намного больше. И повестка, которая формируется в России, очень сильно влияет на мнение людей в отношении Беларуси. Мы проходим этап формирования Союзного государства. И если говорить о паритетных началах в этом союзе, может, было бы рациональным признание этих списков и возможности их редактировать. Это даст дополнительный элемент контроля над российской повесткой тех медиаресурсов, которые спустя год после событий 2020 года стали признавать экстремистскими. Но на это понадобился целый год - это сложный и долгий механизм", - подчеркнул блогер.

Как отметил Александр Лукашенко, этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным. "В этом направлении сложно работать, но здесь тоже примем решения. Мы обсуждали этот вопрос с Владимиром Владимировичем. И они работают в этом направлении", - сказал белорусский лидер.

Президент считает, что в этом вопросе возможна координация, ведь у Беларуси и России уже есть общая база в отношении тех, кому запрещен въезд на территорию двух стран. "В основном это российские граждане. Они на контроле у нас и у них. Почему в этом вопросе не может быть так же?", - отметил Александр Лукашенко.-0-