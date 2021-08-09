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Лукашенко рассказал, как он принял решение провести митинг в августе 2020-го и почему это заслуга Путина

09.08.2021 19:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как он принял решение провести провластный митинг в августе 2020-го и почему это заслуга в том числе российского лидера Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал сегодня на встрече с представителями общественности и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, это был именно совет Владимира Путина вывести на улицы города своих сторонников. Хотя, признался Александр Лукашенко, он опасался, что могут начаться столкновения между его сторонниками и участниками протестных акций.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Президента, это был именно совет Владимира Путина вывести на улицы города своих сторонников. Хотя, признался Александр Лукашенко, он опасался, что могут...
 
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