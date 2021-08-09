Лукашенко посетовал, что нет единого информпространства Союзного государства

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единого информационного пространства Союзного государства все еще не создано. Об этом глава государства Александр Лукашенко сказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда против нас развернута информационная война, нам надо быть вместе", - подчеркнул Президент Беларуси.

/Будет дополнено/.