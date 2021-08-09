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Лукашенко посетовал, что нет единого информпространства Союзного государства
09.08.2021 19:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единого информационного пространства Союзного государства все еще не создано. Об этом глава государства Александр Лукашенко сказал сегодня во время
"Когда против нас развернута информационная война, нам надо быть вместе", - подчеркнул Президент Беларуси.
/Будет дополнено/.
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"Когда против нас развернута информационная война, нам надо быть вместе", - подчеркнул Президент Беларуси.
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