ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов

09.08.2021 19:47 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости 9 августа состоялся "Большой разговор с Президентом". Встреча главы государства Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества длилась около 8 часов 15 минут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участниками "Большого разговора с Президентом" стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло около тысячи заявок, причем треть из них от представителей зарубежья. Нынешний "Большой разговор с Президентом" стал самым продолжительным мероприятием подобного формата: общение с главой государства продолжалось почти 8 часов 15 минут. Прямую трансляцию "Большого разговора" вели около 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины, в том числе и на английском языке.

В самом начале встречи Александр Лукашенко заметил, что тем для открытого разговора и обсуждения накопилось действительно много. "Поэтому сегодня нужен этот разговор - в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр", - заявил Президент.

Традиционно вопросы, прозвучавшие во время встречи, касались внутриполитической ситуации в Беларуси, причем речь шла не только о политике, но и о развитии образования, совершенствовании системы здравоохранения, экономических процессах. Учитывая символичность мероприятия (оно проводится в годовщину президентских выборов), много вопросов было о событиях 2020 года - на них глава государства отвечал особенно подробно. Отдельной темой обсуждались отношения с Западом, противодействие санкциям и ситуация на границах с ЕС.

"Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов
Александр Лукашенко

Гости из-за рубежа спрашивали главу государства о взаимодействии Беларуси с их странами, в частности с Россией, Украиной, Литвой, Польшей. А вот представители западной прессы как один решили сосредоточиться на вопросе о якобы избиениях и пытках в Беларуси. Но Президент, как и обещал, ответил и на этот вопрос, причем не единожды.

Участники "Большого разговора с Президентом" не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали друг с другом и главой государства.-0-

"Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов

"Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов

"Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники "Большого разговора с Президентом" не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали друг...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: не решим проблемы в образовании - не решим ни одной проблемы в обществе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by