"Большой разговор с Президентом" длился 8 часов: Президент ответил всем, глубоко погружаясь в тему вопроса

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Восемь часов и пятнадцать минут - "Большой разговор с Президентом" завершился только вечером. Это уникальное событие транслировалось в прямом эфире и весь день держало в напряжении информационное поле не только нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Напомним, на участие в медиамарафоне подали заявки около тысячи человек. Только три сотни смог уместить большой зал Дворца Независимости. Среди гостей представители СМИ Литвы, Украины, России, США, Великобритании - в общей сложности двенадцати государств. У каждого свой вопрос и свой взгляд на белорусские события. Хотя... всегда ли свой? Иногда складывалось впечатление, что задаваемые вопросы западными СМИ были словно спущены сверху и тиражировались, несмотря на то что ответ уже звучал, причем не единожды, что невольно наталкивало на мысль: а это точно свободные СМИ?

Президент ответил всем. Иногда достаточно резко, иногда рассудительно, но всегда честно и глубоко погружаясь в тему вопроса. Обновление Конституции, работа экономики, отношения Беларуси с соседями, ответ на санкционную политику, ситуация на границе с Литвой и еще десятки важнейших тем. Обстоятельно о самом важном. Основные моменты "Большого разговора" в большом репортаже. Рассказывает Алексей Мартиненок.

"Большой разговор с Президентом" собрал представителей из двенадцати стран

Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле. Непростой год прожит. Мы выдержали и уверенно держим информационный удар. А свою стратегию реагирования на вызовы разрабатывали в экстремальных условиях. Белорусское государство получило бесценный опыт и прошло испытание на национальное единство. А единственный антидот против информационного яда, по версии главы государства, - это только чистейшая правда.







Ряд вопросов "Большого разговора" предсказуемо касался санкционной риторики Запада и работы в этих условиях белорусских предприятий. Так, Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. В таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты на территории России. А отдельным политикам Президент порекомендовал больше думать перед принятием решений.

Президент готов дать без купюр интервью американскому каналу CNN

Часть вопросов участников встречи касалась геополитики, современных сценариев цветных революций, а также событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов. Александр Лукашенко ответил на все. При этом согласился дать интервью CNN, представительница которого была в зале. Однако при одном условии. И задал сам вопрос американцам.

По всем законам драматургии прямо во время разговора о западной демократии пришло сообщение из Лондона.

Там протестующие против антиковидных ограничений и введения паспортов вакцинации пытались штурмовать студию Би-би-си. Реакция зала говорит сама за себя.

Отдельные вопросы вызвали бурное обсуждение в зале

Отдельные вопросы по событиям августа 2020-го, прозвучавшие от американских журналистов, вызвали бурное обсуждение в зале. Свое мнение, подкрепляя фактами и оперативными съемками, пытались донести им представители белорусских СМИ.

Однако с той стороны только свобода слова во всей красе. Точнее, ограниченность этого слова. Заученная мантра о пытках прозвучала ровным счетом от всех западных журналистов. Как под копирку - кто с бумажки, кто с телефона - говорили одно и то же. Сложилось впечатление, что пусть вопрос уже прозвучал трижды, другое спросить просто запрещено. Хотя все уже поняли, что с Президентом можно поговорить о чем угодно. На встрече даже были моменты, когда глава государства тут же давал поручение разобраться в ситуации.

Президент поручил до конца года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

Например, отвечая на вопрос нашей коллеги Ксении Лебедевой о гражданстве для переселенцев из Украины, Президент поручил поставить точку уже до конца года.

Большой блок разговора посвятили Украине. То, что в этой стране интерес к мнению белорусского лидера огромный, не вызывает сомнений.

Сразу несколько журналистов в зале смогли пообщаться с Александром Лукашенко. Первый вопрос об актуальном. Отношения братских народов были и остаются самыми теплыми, а вот на государственном уровне - очевидные проблемы.

Журналист телеканала наш Максим Назаров и вовсе умудрился взять полноценное интервью у главы государства. Диалог в аудитории продолжался около получаса и тут же разлетелся заголовками по десяткам СМИ. Говорили и о том, каким видят белорусского лидера страны-соседи.

Политическое будущее Беларуси

Как сейчас выглядит внутреннее политическое поле Беларуси и кто может стать следующим президентом страны - напрямую поинтересовался наш коллега из России Константин Придыбайло.

Президент об интеграции с Россией - в основе равноправие

Любая интеграция должна быть без последствий для независимости и суверенитета - подчеркнул Президент, говоря о сотрудничестве Беларуси и России.

Наша страна никогда не была против теснейшего союза с Россией, в основе которого одинаковые условия и равноправие. Что касается событий прошлого года - они сблизили государства и многое расставлено по местам. Предстоящий Высший госсовет Союзного государства даст четкое понимание, как будут дальше развиваться партнерские отношения в экономике. Дорожные карты переформатированы в союзные программы.

Стратегическое военное сотрудничество Беларуси и России - кость в горле для коллективного Запада. Общая история победителей и братские связи, которые невозможно разрушить - железный аргумент и тема, которой уделили отдельное внимание в разговоре.

Еще один вопрос от представителя некогда нашей большой общей Родины.

Грузия, как и некоторые другие постсоветские страны, отдаляясь друг от друга, теряет и рынки, и историческую память.







Встреча продолжалась больше 8 часов. Среди тем - внешняя политика Беларуси, отношения с Украиной, Литвой, современная геополитика и силовые сценарии цветных революций. Спрашивали и о предателях, и о прошлогодних протестах. Услышала и эта аудитория, и весь мир.

Насыщенный разговор о главном спустя ровно год, как Беларусь осталась суверенной и независимой Беларусью.





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