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Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Эквадором

10.08.2021 07:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Гильермо Лассо и народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службее белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Эквадором, который является важным партнером в латиноамериканском регионе.

"Убежден, что дальнейшее укрепление белорусско-эквадорского взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах представляет интерес для обоих государств", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Гильермо Лассо доброго здоровья и плодотворной деятельности на пользу своей страны, а жителям Эквадора - мира и согласия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Убежден, что дальнейшее укрепление белорусско-эквадорского взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах...
 
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