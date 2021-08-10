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Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Эквадором
10.08.2021 07:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Гильермо Лассо и народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что Беларусь придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Эквадором, который является важным партнером в латиноамериканском регионе.
"Убежден, что дальнейшее укрепление белорусско-эквадорского взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах представляет интерес для обоих государств", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Гильермо Лассо доброго здоровья и плодотворной деятельности на пользу своей страны, а жителям Эквадора - мира и согласия.-0-
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"Убежден, что дальнейшее укрепление белорусско-эквадорского взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах...
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