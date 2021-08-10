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Александр Лукашенко готов дать интервью американскому каналу CNN

10.08.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Более 8 часов открытого  диалога по самым острым вопросам внутренней и внешней политики. Большой разговор с Президентом собрал почти три сотни представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из 12 стран. Обновление Конституции, ситуация на границе с Литвой, отношения в целом с соседями  и  еще десятки важнейших тем!  Единственный антидот против информационного яда, который обрушился на Беларусь за  год после выборов, - это только правда.  


Президент ответил на санкционную риторику Запада 


И такой правдой Президент ответил и на санкционную риторику Запада. Отдельным политикам  рекомендовано больше думать перед принятием решений. 

Часть вопросов участников встречи касалась геополитики, современных сценариев цветных революций, а также событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов. Александр Лукашенко ответил на все, при этом согласился дать интервью CNN при условии эфира "без купюр и вырезаний" и задал сам вопрос американцам.  

Александр Лукашенко готов дать интервью американскому каналу CNN


Отдельные вопросы по событиям  августа 2020-го, прозвучавшие от американских журналистов,  вызвали бурное обсуждение в зале. Свое мнение, подкрепляя фактами и оперативными съемками, пытались донести им представители белорусских СМИ.  На встрече были также моменты, где Президент тут же давал поручение разобраться в ситуации. 

Президент поручил до конца года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

Например, отвечая на вопрос нашей коллеги Ксении Лебедовой о гражданстве для переселенцев из Украины Президент поручил  поставить точку уже до конца года.  Разговор  получился насыщенным и разноплановым. Спрашивали  и о предателях, и прошлогодних, якобы мирных протестах  и кто, по мнению Александра Лукашенко, будет следующим Президентом Беларуси. Откровенно, эмоционально и  максимально открыто. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию "Большого разговора".


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Более 8 часов открытого  диалога по самым острым вопросам внутренней и внешней политики. Большой разговор с Президентом собрал почти три сотни представителей...
 
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