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МИД Литвы: под новые санкции ЕС, кроме калия, может попасть и белорусский алкоголь

10.08.2021 11:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Под новые санкции Евросоюза, помимо белорусских калийных удобрений, может попасть и алкоголь. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Литовской национальной телерадиокомпании.

Ландсбергис напомнил, что Литва призвала страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении официального Минска. Министр заявил, что остановка поставок белорусского калия – не единственное предложенное ограничение.

Под санкции могут попасть и другие области экономики Беларуси - например, поставки алкогольных напитков. По словам главы литовского МИД, экспорт алкоголя приносит белорусской стороне «значительный доход».

По данным Белстата, только в прошлом году в Литву было экспортировано крепких спиртных напитков, вина и пива на 11 миллионов долларов.

Отметим, 4 августа стало известно, что Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси. Тогда Габриэлюс Ландсбергис говорил, что после введения новых ограничений (а они могут быть введены не раньше сентября) возможно полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений через литовскую территорию.

21 июня Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против Беларуси, куда вошли персональные и секторальные ограничения. Была приостановлена торговля белорусскими нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями, а также сырьем для них, запрещена передача товаров и технологий военного, двойного назначения и другое.

 
Теги: Минск
 
 
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Под новые санкции Евросоюза, помимо белорусских калийных удобрений, может попасть и алкоголь.
 
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