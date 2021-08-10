МИД Литвы: под новые санкции ЕС, кроме калия, может попасть и белорусский алкоголь

Под новые санкции Евросоюза, помимо белорусских калийных удобрений, может попасть и алкоголь. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Литовской национальной телерадиокомпании.

Ландсбергис напомнил, что Литва призвала страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении официального Минска. Министр заявил, что остановка поставок белорусского калия – не единственное предложенное ограничение.

Под санкции могут попасть и другие области экономики Беларуси - например, поставки алкогольных напитков. По словам главы литовского МИД, экспорт алкоголя приносит белорусской стороне «значительный доход».

По данным Белстата, только в прошлом году в Литву было экспортировано крепких спиртных напитков, вина и пива на 11 миллионов долларов.

Отметим, 4 августа стало известно, что Литва направила в ЕС предложения по расширению секторальных санкций в отношении Беларуси. Тогда Габриэлюс Ландсбергис говорил, что после введения новых ограничений (а они могут быть введены не раньше сентября) возможно полное прекращение транзита белорусских калийных удобрений через литовскую территорию.