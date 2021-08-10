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МИД Литвы: под новые санкции ЕС, кроме калия, может попасть и белорусский алкоголь
10.08.2021 11:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Под новые санкции Евросоюза, помимо белорусских калийных удобрений, может попасть и алкоголь. Об этом
Ландсбергис напомнил, что Литва призвала страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении официального Минска. Министр заявил, что остановка поставок белорусского калия – не единственное предложенное ограничение.
Под санкции могут попасть и другие области экономики Беларуси - например, поставки алкогольных напитков. По словам главы литовского МИД, экспорт алкоголя приносит белорусской стороне «значительный доход».
По данным Белстата, только в прошлом году в Литву было экспортировано крепких спиртных напитков, вина и пива на 11 миллионов долларов.
Отметим, 4 августа стало известно, что Литва
21 июня Евросоюз
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Под новые санкции Евросоюза, помимо белорусских калийных удобрений, может попасть и алкоголь.
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