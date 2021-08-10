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Депутаты Госдумы России прокомментировали слова Лукашенко о признании Крыма

10.08.2021 13:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Владимир Соловьев отреагировали на заявление Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым российским, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять продукцию на полуостров.

Что сказал Соловьев

Владимир Соловьев назвал заявление Лукашенко довольно странным.

«Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Он говорит, что в словах Лукашенко слышится эхо отвергнутой Западом «многовекторности». «Теперь это выглядит так : Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», - подытожил Соловьев.

Мнение Поклонской

«Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают-не признают. У него другие задачи: развитие и национальные интересы Беларуси, своей страны», - сказала депутат в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что ей не понятен посыл Александра Лукашенко к олигархам. Поклонская приглашает Лукашенко в Крым, «посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи».

«Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран…», - продолжила политик, добавив, что, наверное, нужно время для принятия другими выбора и смелости людей.

Позиция Бальбека

По его мнению, такая позиция официального Минска невыгодна для Беларуси и не приблизит его к Западу.

«Это заявление не приблизит Лукашенко к Европе, но точно вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника. Президент Белоруссии уже нелигитимен в глазах западного сообщества — он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось», - цитирует слова депутата Госдумы «Газета.Ru».

Что сказал Лукашенко

Вчера состоялась встреча Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, в ходе которой он высказал свою позицию относительно признания Крыма российским.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает - Будапештская декларация ... Но я и через это переступлю. Украина видите, что творит... У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное», - цитирует слова Лукашенко «Интерфакс».

Ранее

Беларусь официально не признала аннексии Крыма Россией, но Лукашенко с 2014 года неоднократно говорил о том, что считает Крым де-факто российским.

Однако вскоре после присвоения Крыма к России Александр Лукашенко признал правоту своего главного союзника, заявив при этом: «Мы всегда будем с Россией».

«Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня — часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится», - говорил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, депутат Госдумы Наталья Поклонская и журналист Владимир Соловьев отреагировали на заявление Александра Лукашенко о том,...
 
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