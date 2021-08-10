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Сергей Мигас освобожден от должности замначальника Службы безопасности Президента

10.08.2021 13:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси. Соответствующий указ №306 глава государства Александр Лукашенко подписал 10 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
 
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