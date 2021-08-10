"Большой разговор с Президентом" - тренд YouTube

Источник материала: БT

Среди гостей - представители СМИ Литвы, Украины, России, США, Великобритании, в общей сложности - 12 стран.





Беларусь - трамплин в Россию





Президент об интеграции с Россией: В основе равноправие





"Большой разговор с Президентом" - сегодня в трендах YouTube. Общение Александра Лукашенко с экспертами и представителями медиапространства весь минувший день держало в напряжении информационное поле не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.Аудитория просмотров еще шире. Обсуждать и анализировать сказанное нашим Президентом будут еще точно не один день. Ряд вопросов "Большого разговора", предсказуемо, касался санкционной риторики Запада и работы в этих условиях белорусских предприятий. Так, Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. В таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты на территории России. А отдельным политикам Президент порекомендовал больше думать перед принятием решений.Сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с Беларусью, а из страны сделать сырьевой придаток Европы. Президент ответил всем, иногда достаточно резко, но рассудительно, всегда честно и глубоко погружаясь в тему вопроса.Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер, но ее целью Беларусь не является. Движение на Россию там начали гораздо раньше, тоже вводили санкции, но наш сосед вводит эмбарго. Затем дипломатическая война - не вышло. Решили действовать не напрямую. Трамплин на Россию - Беларусь. Но мы стали костью в горле у коллективного Запада. Следующий этап - действовать сразу против Союзного государства. Но наша общая история победителей и братские связи, которые невозможно разрушить, - железный ответ.Наша страна никогда не была против теснейшего союза с Россией, если в основе одинаковые условия и равноправие - заметил Глава государства. Что касается событий прошлого года - они сблизили государства и многое расставлено по местам. Предстоящий Высший госсовет даст четкое понимание, как будут дальше развиваться партнерские отношения в экономике. Дорожные карты переформатированы в союзные программы.