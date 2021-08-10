Лукашенко отправил в отставку замначальника своей службы безопасности

Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника своей охраны Сергея Мигаса. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 306, которым освободил от должности заместителя начальниках службы безопасности президента.

В документе отмечается, что Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Сергей Мигас занимал данную должность с марта 2018 года. До него (до декабря 2017 года) замначальником службы безопасности был Дмитрий Шахраев, который впоследствии возглавил охрану президента.

Служба безопасности президента занимается охраной не только президента, но и первых лиц Беларуси.