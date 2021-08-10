|
Лукашенко отправил в отставку замначальника своей службы безопасности
10.08.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника своей охраны Сергея Мигаса. Об этом
Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 306, которым освободил от должности заместителя начальниках службы безопасности президента.
В документе отмечается, что Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Сергей Мигас занимал данную должность с марта 2018 года. До него (до декабря 2017 года) замначальником службы безопасности был Дмитрий Шахраев, который впоследствии возглавил охрану президента.
Служба безопасности президента занимается охраной не только президента, но и первых лиц Беларуси.
Напомним, предыдущие кадровые перестановки Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника своей охраны Сергея Мигаса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)