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Лукашенко отправил в отставку замначальника своей службы безопасности

10.08.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника своей охраны Сергея Мигаса. Об этом сообщает президентская пресс-служба. 

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 306, которым освободил от должности заместителя начальниках службы безопасности президента.

В документе отмечается, что Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Сергей Мигас занимал данную должность с марта 2018 года. До него (до декабря 2017 года) замначальником службы безопасности был Дмитрий Шахраев, который впоследствии возглавил охрану президента.

Служба безопасности президента занимается охраной не только президента, но и первых лиц Беларуси.

Напомним, предыдущие кадровые перестановки Александр Лукашенко произвел 29 июля. Тогда он назначал нового помощника по Минской области, главу Академии МВД, генконсулов в США и Германии, а также других высоких чиновников, ректоров и директоров.

 
 
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Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника своей охраны Сергея Мигаса.
 
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