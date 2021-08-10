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Латвия на 3 месяца ввела режим ЧС на границе с Беларусью из-за нелегалов

10.08.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Латвийские власти до 10 ноября ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня состоялось заседание правительства Латвии, на котором было утверждено предложение министра внутренних дел Марии Голубевой о введении режима ЧС.

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно», - написала Голубева в своем Twitter.

Отмечается, что чрезвычайное положение вводится в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и во втором крупнейшем городе страны - Даугавпилсе. На данных территориях пограничникам будет разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь мигрантов, незаконно пересекших госграницу.

Помощь погранохране в обеспечении контроля на латвийско-белорусской границе будут оказывать Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная полиция. 

Вслед за Литвой Латвия столкнулась с большим наплывом нелегальных мигрантов с белорусской стороны. Только за последние пять дней на границе было задержано 283 нелегала, а всего с начала года - 343. В связи с этим латвийские власти усилили контроль на границе и мобилизовали туда армию.

В связи с резким увеличением количества мигрантов в последнее время, премьер-министр Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Беларусью, которую начали возводить еще несколько лет назад.

Напомним, с проблемой огромного числа нелегальных мигрантов ранее столкнулась Литва. Число мигрантов, пришедших со стороны Беларуси в прибалтийскую республику за 2021 год, в 50 раз превышает количество задержанных в 2020 году. В день СОГГЛ задерживала по 200-300 человек, сообщалось, что все погранзаставы для их размещения заполнены.

Ранее Литва также усиливала охрану приграничных территорий, объявляла режим ЧС и строила забор на границе с Беларусью.

 
 
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Латвийские власти до 10 ноября ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.
 
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