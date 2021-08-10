|
Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка
10.08.2021 18:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.
"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - сказала пресс-секретарь.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка
Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)