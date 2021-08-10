Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.

"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - сказала пресс-секретарь.-0-

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