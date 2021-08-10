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МИД: Санкциями Запад добивается смены власти в Беларуси

10.08.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

МИД Беларуси решительно осудил новые санкции против нашей страны. "Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", - говорится в заявлении. Внешнеполитическое ведомство проводит тщательную оценку принятых накануне США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры.


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МИД Беларуси решительно осудил новые санкции против нашей страны. "Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные...
 
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