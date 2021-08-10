Зась: обеспечение суверенитета наших государств - один из ключевых приоритетов ОДКБ

Источник материала: БелТА

10 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности государств-членов - один из ключевых приоритетов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал главу армянского правительства о том, что в организации внимательно отслеживают ситуацию на азербайджано-армянской границе и обеспокоены учащением и расширением географии вооруженных инцидентов. "Было подчеркнуто, что возникшая напряженность негативно влияет на безопасность Армении и в зоне ответственности организации в целом и осложняет выполнение мирных договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - отметил пресс-секретарь.

На встрече обсуждался ход подготовки к запланированным на сентябрь сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Душанбе и предстоящем переходе председательства в организации к Армении. Генеральный секретарь проинформировал о ходе подготовки к заседаниям и подчеркнул активную и заинтересованную позицию Армении в ОДКБ.

В частности, было отмечено, что 2022 год - год юбилейный. "В этой связи на сессии СКБ планируем подписать решение "О плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации договора о коллективной безопасности", - сообщил Станислав Зась. Намечено также подписать ряд других документов, среди которых - Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-