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"Большой разговор с Президентом" состоялся накануне. Большой, свыше 8 часов. Глубокий: все острые темы ушедшего года. Откровенный, т.е. без купюр и умолчаний, даже там, где традиционно лукавят политики. Например, о миграции, войне, геноциде или пандемии. Таким предстал разговор Президента с журналистами и экспертами в национальной и зарубежной прессе.

О качестве диалога говорит даже тот факт, что многим политикам по соседству и далеко за океаном пришлось экстренно оправдываться, защищаться, отгораживаться от правды санкциями и цензурой. И еще - на поверхность вышла полная деградация журналистики и экспертизы по Беларуси в Британии и США. Зрители и читатели CNN, ВВС, Wall Street Journal были в шоке от однотипных, фейковых и скучных вопросов об одном и том же. Вряд ли совпадение, но во время "Большого разговора" в Лондоне рассерженные горожане пошли на штурм штаб-квартиры ВВС с криками "Долой фейк-ньюс!", "Хватит лгать!" и "Долой информационный концлагерь!".



Нам очень хочется проявить солидарность, защитить репутацию и право британских коллег высказывать свои убеждения. Но для этого им стоит чуть шире смотреть на мир и Беларусь, хотя бы без фейков и клише. А во-вторых, заметить то большинство британского, да и американского общества, которым они промывают мозги, и чьи интересы не учитывают.



Реакции на "Большой разговор" и нюансы самого диалога изнутри собрал его участник, политический обозреватель Андрей Кривошеев.







Два текста Wall Street Journal о Беларуси с разницей в один день. Первый до Большого разговора. Заголовок: "Лукашенко в Беларуси усиливает влияние через год после выборов. Лидер выдержал давление внутри страны и из-за рубежа при поддержке России" - фактически это признание поражения и бессилия коллективного Запада и их агентов в Беларуси. Но, после Большого разговора пораженческие настроения становятся просто паническими: "Лукашенко в Беларуси дерзок даже после того, как Запад ввел новые санкции. Давний лидер страны назвал своих политических оппонентов иностранными агентами". Журналистка, похоже, сама не до конца понимает, как можно высмеивать Штаты и Великобританию, опираться на свой народ и союзников, а вещи называть своими именами. Ведь это теперь не принято даже в Лондоне.







Пока Wall Street Journal недоумевает смелости Беларуси, а их коллеги в Минске зачитывают однотипные фейковые вопросы, лондонцы штурмуют ВВС. С криками "Хватит врать!" и "Долой карантинный фашизм!" Можно осуждать агрессию и насилие британских полицейских, но фейк-ньюс это не извиняет. Весь мир устал от лицемерия, двойных стандартов и пропаганды западного превосходства. Оно закончилось еще до пандемии.

Смелость и независимость Беларуси раздражает. Коллективное Би-Би-Ди (Байден, Баррель, Джонсон), не нашлись чем ответить и рванули за стоп-кран санкций. Но, во-первых, могут повлиять показательно лишь на 3 % экспорта. Во-вторых, новая логистика экспорта не подвластна троице.



Санкционная война. Коллективный запад в бешенстве. Пытается ударить так, чтобы сразу две экономики Беларуси и России отправить в нокдаун. Но, из четверти века независимости Минск лишь четыре года работал в более-менее спокойном режиме, знаем, как расти во враждебной среде. У России санкции с 2014-го. Москва тоже научилась их обходить и даже с прибылью компенсировать импортозамещением. Так что любой удар по союзникам - это признак слабости, прежде бьет по Евросоюзу, а на выходе делает наши экономики сильнее и сплоченнее. Есть такая тактика в восточных единоборствах - энергию противника обращать против него. Минск и Москва знают как.



Беженцы. Преступления против человечности

У нас только летняя одежда. Вот молодой человек, он уже болен, он может умереть. Посмотрите на эти условия. Мы обращаемся к Меркель, которую называют матушкой. Мы взываем ко всем людям, ко всем странам и к Германии в частности. Мы уже месяц живем, как в тюрьме. Вот забор, вот провода под напряжением в воде, мы можем тут погибнуть.

До декабря будут подписаны союзные программы.





Большая часть "Большого разговора" - об Украине

Внутренняя политика: Конституция, преемственность, инициатива





На границе Европейского советского союза (коротко Евро "СС") происходит принудительная депортация беженцев, избиение, стрельба по безоружным и даже убийство. Пока одно. Но вот еще два показательных варварства. Накануне литовские силовики бросили инсулинозависимого умирать, а сегодня. Все вместе это преступления против человечности без срока давности.Лицемерный ЕвроСС на эти факты закрывает глаза, как и на концлагеря в Литве, где пытают голодом, чесоткой, COVID и нечеловеческими условиями.Ответ не политика, но человека на миграционный беспредел Прибалтики. Все, кто нуждается в помощи, ее получат, охранять ваши границы Беларусь не намерена, по крайней мере бесплатно и в условиях гибридной войны. Рухнет литовский режим - это ваша забота. Сегодня, кстати, в Вильнюсе второй "Черный лебедь". К беспорядкам на тему миграции добавился протест против карантинного фашизма.При этом все, кто едет в Беларусь жить и работать из Украины, Прибалтики, стран бывшего Советского Союза, кто чтит закон и платит налоги, получат даже не вид на жительство, а гражданство до конца года. Прямое поручение главе Администрации. Заслуга нашей коллеги Ксении Лебедевой.Союзные отношения с Россией - спокойное движение к глубокой интеграции.Последний спорный момент - равные цены на газ или рыночный доступ к трубе для любого поставщика. В Питере на высшем уровне сняли все прочие подводные камни. Политическая надстройка пока не актуальна. Министерства уже работают в связке, посмотрите на учения "Запад-2021". Доступ на рынки, промышленная и гуманитарная политика - базис. Самый народный вопрос осени - поступление в вузы - и тот снят.С одной стороны, растущий товарооборот, поддержка электроэнергией и жителей приграничья. С другой, абсолютно невменяемый киевский режим. Санкции, переброска боевиков и оружия, загадочная смерть бежавшего Шишова. Зеленский пробует оправдаться, мол, сами от неонацистов страдаем, их поставками не занимаемся, а по санкциям это Евросоюз так решил."Не виноватая я, они сами собой пришли" от Киева - это ложь. Группы террористов Автуховича, Сидоракина и Олиневича с оружием пришли из Украины. Перелеты Киев закрыл раньше Брюсселя, сделав прямой рейс в Крым делом времени. Эмбарго и квоты вводит киевский режим, хотя ответка по ГСМ может быть болезненной в канун отопительного сезона и нового Майдана в Киеве. Красную линию жовто-блакитная власть уже преступила.Есть и практическое решение. Три независимых украинских канала, бессудно закрытые киевским режимом, могут получить телевизионную кнопку в Беларуси. Разве не справедливо?Это пытаются замолчать оппоненты, но львиная доля дискуссии во Дворце Независимости вчера касалась внутреннего развития. Большинство уроков 2020 года выучено. Например, реформа Конституции, февраль - крайний срок. Да, есть споры (например, полномочия Всебелорусского народного собрания, Конституционного суда, парламента, правительства и губернаторов), но это и есть стратегическая задача: найти баланс. Редкий случай - Президент откровенно скажет: "Пока не знаю, как".Общественные инициативы от народных движений до патриотической блогосферы. Спасибо за позицию. Будем поддерживать, но не лепить, как из глины. Любая реальная сила должна сформироваться сама.Народное единство и гуманность власти в одном решении. Оступившихся, но не преступивших закон фатально, могут помиловать. Список из ста человек намедни передал Юрий Воскресенский, поручившись головой.Язык блогосферы в политике. Жесткий, эмоциональный, откровенный. Исполнил коллега с РТ Костя Придыбайло.Передать всю глубину и внутреннюю эмоциональность "Большого разговора" вряд ли возможно. Даже восьмичасовой прямой эфир, на что способен лишь уверенный в себе, государстве и обществе политик, не откроет все нюансы.В одном опозорившиеся американо-британские журналисты были правы: смелость и дерзость в традиции нашего народа. Вся история белорусов стоит на этом фундаменте. Можно, как нацисты, уничтожить треть, но стереть с карты Евразии уже невозможно. Такой урок вынесли за прошедшие 12 месяцев.Убедительный, жесткий, прямой и в прямом эфире последний аккорд годового политического сезона. Но уже с сегодняшнего дня новый отсчет и новые задачи. Кто застрял в прошлом, у того нет будущего.