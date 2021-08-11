Беларусь в долгу не останется - Лукашенко поручил выработать меры в ответ на очередные санкции Запада

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка, который предприняли страны Запада в отношении Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос БЕЛТА о том, какова реакция белорусского лидера относительно новых санкционных шагов, в частности со стороны США, Великобритании и Канады.

"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - сказала пресс-секретарь.

"Полное пренебрежение международным правом" - МИД Беларуси решительно осудил новые санкции

Министерство иностранных дел Беларуси решительно осудило принятые Соединенными Штатами Америки , Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа односторонние принудительные меры в отношении Беларуси. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

"Тем самым указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси", - заявили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле западные оппоненты белорусского государства руководствуются холодным геополитическим расчетом. "Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа", - заявили в МИД.

В министерстве обратили внимание, что единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, - это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях вплоть до финансово-экономического удушения государства.

"Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ", - говорится в комментарии.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взявшими на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих ее суверенитету.

"Белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры, - подчеркнули в ведомстве. - На всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения".-0-