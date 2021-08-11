А. Лукашенко: Нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции

Источник материала: БT

Насыщенный и разноплановый, глубокий и откровенный. Так эксперты высказываются о "Большом разговоре с Президентом", который состоялся в понедельник, но до сих пор остается одним из главных ньюсмейкеров, в том числе в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ряд вопросов "Большого разговора" касался санкционной риторики Запада. Сегодня все с высоких европейских трибун призывают покончить с Беларусью. Конечная же цель - Россия. Отвечать на откровенное недружелюбие и агрессию будем вместе с союзником. Отдельным политикам Президент порекомендовал больше думать перед принятием решений.

Союзные отношения с Россией - спокойное движение к глубокой интеграции. До декабря будут подписаны союзные программы. Последний спорный момент: равные цены на газ или рыночный доступ к трубе для любого поставщика. Министерства работают в связке, открыт доступ на рынки, в приоритете - промышленная и гуманитарная политика. Вопрос с поступлением в вузы тоже снят.

Среди других тем - внешняя политика Беларуси, отношения с Украиной, Литвой, современная геополитика и силовые сценарии цветных революций. Много говорили о предателях, и о "прошлогодних протестах". Большое внимание и темам внутренним. Например, изменениям в Конституции: февраль - крайний срок.

Телеверсия "Большого разговора с Президентом" - 15 августа

Самые яркие и острые моменты покажем в телеверсии "Большого разговора с Президентом". По просьбе зрителей эфир состоится в воскресенье в прайм-тайм.