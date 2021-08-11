Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту - Миклашевич

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в Конституцию будет доработан и до 1 сентября внесен Президенту, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, Президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства", - отметил Петр Миклашевич.

Председатель КС напомнил, что 9 августа во время "Большого разговора" Президент высказал свои суждения о некоторых изменениях в Конституцию, имеющих принципиальное значение. Во-первых, о целесообразности сохранения конституционного положения о стремлении Республики Беларусь к нейтралитету в современных условиях. Во-вторых, о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и его роли в системе государственной власти.

Петр Миклашевич подчеркнул, что в связи с этим предлагается рассмотреть изменения в ст.18 при согласовании изменений других конституционных норм. Возможный вариант корректировки указанной нормы предложен. Кроме того, предлагается провести дополнительные обсуждения предлагаемых конституционных положений о Всебелорусском народном собрании.

Сегодня проходит очередное заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных Конституционной комиссией изменений в Основной закон на основе замечаний членов комиссии.-0-