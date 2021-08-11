Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь требует от Бельгии провести расследование хулиганского акта с поджогом посольства в Брюсселе. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос, получила ли ситуация развитие и что белорусское внешнеполитическое ведомство ждет от бельгийских властей.

"Да, действительно, вечером 8 августа неизвестные подожгли один из входов в здание нашего посольства в Брюсселе. Возникший пожар был оперативно потушен. Однако подчеркну, что имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна, и это не может не беспокоить. Кроме этого, дипломатической миссии нанесен материальный ущерб", - сказал Анатолий Глаз.

По его словам, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование. "Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности. Все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано", - заявил пресс-секретарь.

В МИД также надеются, что бельгийская сторона в соответствии со ст.22 Венской конвенции предпримет все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия.

"Кстати, это уже не первый подобный хулиганский акт в отношении нашей дипломатической миссии в Брюсселе. При этом ни разу до сих пор абсолютно законные требования белорусской стороны о расследовании подобных происшествий не были удовлетворены. Пока не хотелось бы думать, что это осознанная политика властей Бельгии", - отметил официальный представитель МИД Беларуси.-0-