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Лукашенко поручил наградить врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами
11.08.2021 14:19 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами, представят к госнаградам. Ход лечения детей находился на личном контроле главы государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", передает БЕЛТА.
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Ход лечения детей находился на личном контроле главы государства, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
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