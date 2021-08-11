В Конституции Беларуси хотят убрать положении о стремлении к нейтралитету

В белорусской Конституции предлагается убрать положение о стремлении нашей страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич.

По словам Миклашевича, данное положение не соответствует реальности, поскольку наша страна является членом военно-политического блока.

«Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», - цитирует слова председателя Конституционной комиссии «БЕЛТА».

При этом Петр Миклашевич подчеркнул, что на конституционном уровне предлагается закрепить другое положение. А точнее, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам, но для защиты суверенитета и целостности своей территории наша страна может использовать коллективную оборону в соответствии с международными договорами.

Напомним, 16 июля опубликован проект обновленной Конституции. Отмечалось, что в документе приведены итоговые предложения конституционной комиссии, а дальше над проектом новой Конституции будут работать «компетентные государственные органы во главе с президентом Лукашенко». Позже стало известно, что Александр Лукашенко отправил проект на доработку и вынес замечаний «аж на 170 листов».