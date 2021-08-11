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В Конституции Беларуси хотят убрать положении о стремлении к нейтралитету
11.08.2021 15:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В белорусской Конституции предлагается убрать положение о стремлении нашей страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич.
По словам Миклашевича, данное положение не соответствует реальности, поскольку наша страна является членом военно-политического блока.
«Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», -
При этом Петр Миклашевич подчеркнул, что на конституционном уровне предлагается закрепить другое положение. А точнее, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам, но для защиты суверенитета и целостности своей территории наша страна может использовать коллективную оборону в соответствии с международными договорами.
Напомним, 16 июля
Ранее Лукашенко
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В белорусской Конституции предлагается убрать положение о стремлении нашей страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и...
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