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В Конституции Беларуси хотят убрать положении о стремлении к нейтралитету

11.08.2021 15:41 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В белорусской Конституции предлагается убрать положение о стремлении нашей страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и Конституционного суда Петр Миклашевич. 

По словам Миклашевича, данное положение не соответствует реальности, поскольку наша страна является членом военно-политического блока.

«Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», - цитирует слова председателя Конституционной комиссии «БЕЛТА».

При этом Петр Миклашевич подчеркнул, что на конституционном уровне предлагается закрепить другое положение. А точнее, что с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам, но для защиты суверенитета и целостности своей территории наша страна может использовать коллективную оборону в соответствии с международными договорами.

Напомним, 16 июля опубликован проект обновленной Конституции. Отмечалось, что в документе приведены итоговые предложения конституционной комиссии, а дальше над проектом новой Конституции будут работать «компетентные государственные органы во главе с президентом Лукашенко». Позже стало известно, что Александр Лукашенко отправил проект на доработку и вынес замечаний «аж на 170 листов».

Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов. В итоге проект обновленной Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение. 

 
 
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В белорусской Конституции предлагается убрать положение о стремлении нашей страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и...
 
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