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Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам
11.08.2021 17:37 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Бельгии по техническим причинам временно приостановило прием граждан по консульским вопросам. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.
"Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными
Информация о возобновлении приема посетителей будет размещена дополнительно. По всем неотложным вопросам в посольстве предложили обращаться в консульский отдел загранучреждения по телефону +32 2 340 02 95 либо по электронной почте be.consul@mfa.gov.by.-0-
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"Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским...
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