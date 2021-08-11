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МИД отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США
11.08.2021 18:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Одной из ответных мер на введение санкций США стал отзыв решения на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси.
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«В дипломатии есть определенная этика, и мы не будем их (ответные меры. — ред.) все озвучивать публично. До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном», - сказал Глаз.
По словам Глаза, Беларусь и США за последние годы добились успехов в «выведении дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень».
«Поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране. Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним», - заявил пресс-секретарь.
Глаз отметил, что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению Беларуси власти совершенно объективно не видят смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии.
«Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне, - сказал представитель МИД. - В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США».
По его словам, американская администрация утеряла доверие со стороны Беларуси, поэтому согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США приостанавливается «до момента возвращения такого доверия».
Белорусская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры.
Ранее
9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима.
В этот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.
В санкционный список попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др.
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Одной из ответных мер на введение санкций США стал отзыв решения на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси.
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