МИД отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США

Одной из ответных мер на введение санкций США стал отзыв решения на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на сайте ведомства.

«В дипломатии есть определенная этика, и мы не будем их (ответные меры. — ред.) все озвучивать публично. До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном», - сказал Глаз.

По словам Глаза, Беларусь и США за последние годы добились успехов в «выведении дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень».

«Поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране. Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним», - заявил пресс-секретарь.

Глаз отметил, что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению Беларуси власти совершенно объективно не видят смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии.

«Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне, - сказал представитель МИД. - В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США».

По его словам, американская администрация утеряла доверие со стороны Беларуси, поэтому согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США приостанавливается «до момента возвращения такого доверия».

Белорусская сторона оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры.

Ранее

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима.

В этот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

В санкционный список попали бизнесмены, которых считают приближенными к Александру Лукашенко, представители КГБ, Следственного комитета, Палаты представителей, ГУВД Мингорисполкома и др.