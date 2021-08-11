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А. Лукашенко: Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам

11.08.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на крайне враждебные действия со стороны Литвы, белорусская сторона не собирается отвечать такими же некрасивыми методами Вильнюса.

Президент об отношениях с Литвой

Хотя бы потому, что этот бумеранг прежде всего ударит по литовскому народу, который, как мы видим, сам устал от президента Науседы и вышел на улицы протестовать. О том, что Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам, - говорил и Александр Лукашенко во время "Большого разговора", но официальный Вильнюс нам не друг. Ему гадости в адрес Беларуси еще зачтутся.

Действительно, литовским властям впору вспомнить народную мудрость: "Не рой яму другому - сам в нее попадешь".


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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на крайне враждебные действия со стороны Литвы, белорусская сторона не собирается отвечать такими же некрасивыми методами Вильнюса. Президент об...
 
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