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А. Лукашенко: Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам
11.08.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Несмотря на крайне враждебные действия со стороны Литвы, белорусская сторона не собирается отвечать такими же некрасивыми методами Вильнюса.
Президент об отношениях с Литвой
Хотя бы потому, что этот бумеранг прежде всего ударит по литовскому народу, который, как мы видим, сам устал от президента Науседы и вышел на улицы протестовать. О том, что Минск готов разговаривать и относиться с уважением именно к простым литовцам, - говорил и Александр Лукашенко во время "Большого разговора", но официальный Вильнюс нам не друг. Ему гадости в адрес Беларуси еще зачтутся.
Действительно, литовским властям впору вспомнить народную мудрость: "Не рой яму другому - сам в нее попадешь".
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Несмотря на крайне враждебные действия со стороны Литвы, белорусская сторона не собирается отвечать такими же некрасивыми методами Вильнюса. Президент об...
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