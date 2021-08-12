Вы генерируете интересные и нужные проекты - Лукашенко направил приветствие участникам 44-го съезда БРСМ

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 44-го съезда Белорусского республиканского союза молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что это событие знаковое в истории организации, а три отчетных года стали временем реализации возможностей для сотен тысяч членов БРСМ.

"Вы - прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, которое выросло в независимой стране и уже сейчас созидает для нее наилучшее будущее, - говорится в приветствии. - Продолжая поддерживать и развивать лучшие традиции молодежного движения, вы генерируете интересные и нужные проекты". В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник БРСМ может в полной мере проявить себя, белорусский лидер назвал патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство.

"Сегодня молодежный форум подведет итоги вашей работы и определит дальнейшие шаги развития объединения. Убежден: у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо нашей любимой Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам мероприятия крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, творческой энергии, счастья на родной земле и успехов во всех добрых начинаниях.-0-