Госдепартамент США: в ухудшении отношений между странами виновата Беларусь

США разочарованы отношениями с официальным Минском и продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

По словам Прайса, «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Беларусью», а Штаты разочарованы текущим состоянием отношений с нашей страной.

«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», - заявил Нед Прайс.

Напомним, 9 августа санкции США в отношении Беларуси были расширены. Под новые ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо.

Беларусь, в ответ, предложила Штатам сократить численность своего посольства до 5 человек и отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер американским посолом в Минске. Помимо этого были остановлены все совместные программы, гранты и проекты.