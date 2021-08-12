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Госдепартамент США: в ухудшении отношений между странами виновата Беларусь
12.08.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
США разочарованы отношениями с официальным Минском и продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс,
По словам Прайса, «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Беларусью», а Штаты разочарованы текущим состоянием отношений с нашей страной.
«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», - заявил Нед Прайс.
Напомним, 9 августа санкции США в отношении Беларуси были расширены. Под новые ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо.
Беларусь, в ответ,
«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране», -
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США разочарованы отношениями с официальным Минском и продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции.
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