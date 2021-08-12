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Госдепартамент США: в ухудшении отношений между странами виновата Беларусь

12.08.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

США разочарованы отношениями с официальным Минском и продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайспередает ТАСС.

По словам Прайса, «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Беларусью», а Штаты разочарованы текущим состоянием отношений с нашей страной.

«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Беларуси, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», - заявил Нед Прайс.

Напомним, 9 августа санкции США в отношении Беларуси были расширены. Под новые ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо.

Беларусь, в ответ, предложила Штатам сократить численность своего посольства до 5 человек и отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер американским посолом в Минске. Помимо этого были остановлены все совместные программы, гранты и проекты.

«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране», - прокомментировал решение белорусских властей пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

 
Теги: Минск
 
 
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США разочарованы отношениями с официальным Минском и продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции.
 
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