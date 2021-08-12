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СК предъявил новое обвинение Алексею Навальному, предусматривающее до 3 лет колонии

12.08.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Алексею Навальному предъявлено еще одно обвинение – в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

СК сообщает, что Навальному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Отмечается, что оппозиционер создал организацию, выполняющую функции иностранного агента, - «Фонд борьбы с коррупцией», которая была признана экстремистской и ликвидирована на территории России.

Руководили ФБК с 2011 года Алексей Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами. «Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», - заявляют в СК.

В ведомстве говорят, что Навальный, Жданов, Волков и другие люди, управляющие организацией, распространяли на своих страницах в соцсетях и на страницах ФБК публикации, призывающие россиян к несогласованным митингам в январе текущего года. 

«При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», - утверждают в Следственном комитете, добавляя, что расследование продолжается, сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

Отметим, по статье 239 УК РФ максимальное наказание предусматривает 3 года лишения свободы.

Напомним, 2 февраля на специальном выездном заседании Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный. По версии следствия, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

 
 
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Алексею Навальному предъявлено еще одно обвинение – в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится на сайте Следственного...
 
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