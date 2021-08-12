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Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

12.08.2021 11:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, отметил Президент, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - подчеркнул белорусский лидер.

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"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - заявил Александр...
 
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