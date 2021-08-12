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Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19

12.08.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19. На этом глава государства Александр Лукашенко особо акцентировал внимание сегодня на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - сказал белорусский лидер.

"По нашей вакцине я сказал. Но меня интересует, на какой стадии организация производства "Спутника V" по полному циклу на площадях "Белмедпрепаратов". Как мы и договаривались. Это не снимает вопрос нашей вакцины. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами?" - поинтересовался Президент.



В качестве еще одной темы совещания Александр Лукашенко обозначил производство некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть. Так ли это, тоже обсудим этот вопрос", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, в качестве места для проведения совещания было выбрано предприятие в Витебской районе "БелВитунифарм". В настоящее время оно является высокотехнологичным, специализированным биологическим производством в области ветеринарной медицины.

Предприятие имеет в ассортименте более 150 наименований ветеринарных препаратов (сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины, лекарственные средства) и обеспечивает практически 50% потребности страны от общего объема используемых в Беларуси ветеринарных препаратов.

Здесь же, как ожидается, будет организовано производство отечественного препарата от COVID-19. Как утверждают специалисты, это в том числе мировая практика, когда препараты для животных и людей производятся в рамках одной компании. Пример тому - всемирно известная компания Pfizer.

Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. Пока же планируется задействовать специально подготовленный этаж в основном корпусе "БелВитунифарма". "Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет", - рассказал журналистам директор ОАО "БелВитунифарм" Сергей Большаков.-0-
 
 
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"Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая...
 
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