Источник материала: БелТА

на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА. 12 августа, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует развивать базу для производства разных вакцин, не только от COVID-19. На этом глава государства Александр Лукашенко особо акцентировал внимание сегодняпо вопросу разработки противовирусных вакцин, передает корреспондент БЕЛТА.





"Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - сказал белорусский лидер.



"По нашей вакцине я сказал. Но меня интересует, на какой стадии организация производства "Спутника V" по полному циклу на площадях "Белмедпрепаратов". Как мы и договаривались. Это не снимает вопрос нашей вакцины. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами?" - поинтересовался Президент.



В качестве еще одной темы совещания Александр Лукашенко обозначил производство некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть. Так ли это, тоже обсудим этот вопрос", - сказал он.



Как сообщалось БЕЛТА, в качестве места для проведения совещания было выбрано предприятие в Витебской районе "БелВитунифарм". В настоящее время оно является высокотехнологичным, специализированным биологическим производством в области ветеринарной медицины.



Предприятие имеет в ассортименте более 150 наименований ветеринарных препаратов (сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины, лекарственные средства) и обеспечивает практически 50% потребности страны от общего объема используемых в Беларуси ветеринарных препаратов.



Здесь же, как ожидается, будет организовано производство отечественного препарата от COVID-19. Как утверждают специалисты, это в том числе мировая практика, когда препараты для животных и людей производятся в рамках одной компании. Пример тому - всемирно известная компания Pfizer.



Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. Пока же планируется задействовать специально подготовленный этаж в основном корпусе "БелВитунифарма". "Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет", - рассказал журналистам директор ОАО "БелВитунифарм" Сергей Большаков.-0-

