Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 т красной смородины собрали бойцы сельхозотряда БРСМ в Толочине, сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров во время съезда БРСМ. Мероприятие проходит сегодня в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в самом разгаре третий трудовой семестр. Акцент в работе мы сделали на реализацию нового направления в движении - республиканских трудовых проектов. В этом году - это "Город молодости" в Островце, "Атлант" в Минске, а также "Толочин" на базе местного консервного завода. Бойцы сельхозотряда трудились на уборке ягодных культур и собрали порядка 20 т красной смородины, причем в сложных погодных условиях. Также трудовой проект был реализован во Всероссийском оздоровительном детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. Кроме того, мы запустили трудовой проект по строительству магистралей М1 (Брест-Москва) и М12 (Москва - Казань) совместно с Мобильными кадрами России", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, молодежь любит и ценит трудовое движение БРСМ. "Подтверждение - первые итого третьего трудового семестра. Несмотря на сложную эпидобстановку, в этого году на фоне последних лет мы наблюдаем рост количества ребят, желающих потрудиться в составе студенческих отрядов. У нас записалось почти 30,5 тыс. и уже 20 тыс. трудоустроено по всей стране. Однако, время не стоит на месте и предъявляет новые требования как к организаторам, так и участникам движения.. В вынесенной на обсуждение съезда Стратегии развития БРСМ предусмотрено целенаправленное продвижение труда как ценностной категории и повышение привлекательности рабочих профессий среди учащейся и студенческой молодежи. При таком ежегодном количестве участников движения нам нужно смелее пропагандировать труд как непременное условие достижение жизненного успеха", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Александр Прохоров уверен, следует сделать ставку на развитие корпоративной культуры через соцсети и объединять там бойцов студенческих отрядов разных лет. "В ближайшей перспективе Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ должен стать единым молодежным центром занятости - от аккумулирования до оперативного информирования молодежи, где и когда ребята могут получить рабочее место. Необходимо на системную основу поставить обучение тех, кто занимается формированием отрядов и их работой в дальнейшем", - заключил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 20 т красной смородины собрали бойцы сельхозотряда БРСМ в Толочине Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи...

Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также принимает участие руководствоАдминистрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.-0-