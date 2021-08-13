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Лукашенко совершит рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области
13.08.2021 10:13 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.
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