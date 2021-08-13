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Лукашенко совершит рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области

13.08.2021 10:13 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Глава государства посетит ОАО "Тихиничи". Ему доложат о ходе уборочной кампании, социально-экономическом развитии региона.
 
Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с организацией работы мастерских машинно-тракторного парка ОАО "Тихиничи". На поле с озимым тритикале Президенту продемонстрируют новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321).
 
Главу государства ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи, где речь пойдет о развитии и благоустройстве сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего". Президент также пообщается с жителями населенного пункта.-0-
 
 
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Главу государства ожидают и в физкультурно-оздоровительном комплексе агрогородка Тихиничи, где речь пойдет о развитии и благоустройстве сельских населенных...
 
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