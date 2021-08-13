Исаченко направил в адрес Генассамблеи ООН заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь

Источник материала: БелТА

"Республика Беларусь ответственно подходит к выполнению взятых на себя международных обязательств по реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В нашей стране сформирована национальная архитектура управления процессом достижения Целей устойчивого развития. В ее деятельность вовлечены представители гражданского общества, органов государственного управления, парламентского сообщества и деловых кругов, - отметил Анатолий Исаченко. - Совместные усилия общества и государства по достижению ЦУР обеспечили существенный прогресс. В индексе человеческого развития нашей республике принадлежит 53-е место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития; в независимом рейтинге достижения ЦУР Беларусь занимает 24-е место из 165 государств".

Беларусь за свою многовековую историю, ценой героического подвига предыдущих поколений, потеряв каждого третьего гражданина во времена Великой Отечественной войны, отстояла право на самостоятельное определение своего пути развития. "Являясь одним из учредителей Организации Объединенных Наций, Беларусь сохраняет приверженность ключевым принципам международного права - невмешательству во внутренние дела государств и их равенству на международной арене. Однако сегодня из-за развернутой странами ЕС и США целенаправленной кампании по политическому и экономическому давлению на Республику Беларусь достигнутые высокие результаты в различных сферах и в процессе достижения ЦУР оказались под угрозой", - отметил вице-спикер.



Анатолий Исаченко подчеркнул, что мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину. "Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.

Весь мир стал свидетелем беспрецедентного внешнего давления, политизации Целей устойчивого развития, развязывания глобального кризиса в самом центре Европы. Эти и иные действия противоречат ряду международных обязательств, идут вразрез с положениями Устава Организации Объединенных Наций и существенно ухудшают право на достойный уровень жизни для миллионов людей.



"Вмешательство во внутренние дела суверенного государства нарушает Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года. Принцип, касающийся обязанности не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, гласит: "Ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было преимуществ. Ни одно государство не должно также организовывать, разжигать, финансировать, подстрекать или допускать подрывную, террористическую или вооруженную деятельность, направленную на насильственное свержение строя другого государства, равно как и способствовать ей, а также вмешиваться во внутреннюю борьбу в другом государстве". Также в соответствии с одним из принципов этой декларации "государства должны сотрудничать в деле оказания содействия экономическому росту во всем мире, особенно в развивающихся странах", - акцентировал внимание вице-спикер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исаченко направил в адрес Генассамблеи ООН заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь Анатолий Исаченко подчеркнул, что мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его...