ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Социальный аспект - Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы

13.08.2021 10:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая ОАО "Тихиничи" в Рогачевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО "Тихиничи". Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.
 
В настоящее время обсуждается присоединение к ОАО "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение - о присоединении - выступает и само руководство ОАО "Тихиничи", с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. "Если руководитель за, - это надо приветствовать", - сказал Президент.
 

Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. "Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы", - подчеркнул белорусский лидер.
 
Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. "Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями", - подчеркнул Александр Лукашенко. Речь в первую очередь идет о поддержании порядка, благоустройстве, помощи сельчанам в тех или иных вопросах.
 
/Будет дополнено/.-0-
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО "Тихиничи". Отдельный акцент был...
 
Новости дня
Новости политики
 
Исаченко направил в адрес Генассамблеи ООН заявление по факту экономического и политического давления на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by