Социальный аспект - Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы

Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы. Дело в том, что они несут еще и дополнительную социальную нагрузку. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая ОАО "Тихиничи" в Рогачевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО "Тихиничи". Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.

В настоящее время обсуждается присоединение к ОАО "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение - о присоединении - выступает и само руководство ОАО "Тихиничи", с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. "Если руководитель за, - это надо приветствовать", - сказал Президент.

Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. "Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. "Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями", - подчеркнул Александр Лукашенко. Речь в первую очередь идет о поддержании порядка, благоустройстве, помощи сельчанам в тех или иных вопросах.

/Будет дополнено/.-0-