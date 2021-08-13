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"Людям нужна достойная работа" - Лукашенко ориентирует на развитие производств в "деревнях будущего"

13.08.2021 12:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, ознакомился с развитием и благоустройством сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего", передает корреспондент БЕЛТА.
 
Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в "деревни будущего" планируют 23 населенных пункта (с учетом пилотного проекта в агрогородке Лясковичи).
 
Населенные пункты раздели на пять уровней в зависимости от численности населения: первый - более 700 жителей, второй - 500-700, третий - 200-500, четвертый - 50-200 и пятый - до 20 человек. В них активно развивают производство и социальную сферу.
 
"Мы, наверное, когда-то придем к тому, что люди в основном будут жить в агрогородках. И дай бог нам сохранить деревни второго уровня", - сказал Александр Лукашенко.
 
При этом глава государства обратил особое внимание на развитие производственной сферы в "деревнях будущего". "У нас всегда отставала производственная сфера. Вроде бы везде школы есть, магазины, дома культуры, дороги и так далее. А производственная база отставала. То есть людей мы поселим, но им же надо там дать достойную работу. Поэтому надо и производством заниматься", - подчеркнул Президент.
 
За последние два года в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Также была усовершенствована производственная сфера предприятий коммунальной собственности.
 
Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "деревню будущего" продолжится до 2025 года.-0-

 
 
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Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в "деревни будущего" планируют 23 населенных пункта (с...
 
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