Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Людям нужна достойная работа" - Лукашенко ориентирует на развитие производств в "деревнях будущего" Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в "деревни будущего" планируют 23 населенных пункта (с...

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, ознакомился с развитием и благоустройством сельских населенных пунктов в рамках проекта "Деревня будущего", передает корреспондент БЕЛТА.Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в "деревни будущего" планируют 23 населенных пункта (с учетом пилотного проекта в агрогородке Лясковичи).Населенные пункты раздели на пять уровней в зависимости от численности населения: первый - более 700 жителей, второй - 500-700, третий - 200-500, четвертый - 50-200 и пятый - до 20 человек. В них активно развивают производство и социальную сферу."Мы, наверное, когда-то придем к тому, что люди в основном будут жить в агрогородках. И дай бог нам сохранить деревни второго уровня", - сказал Александр Лукашенко.При этом глава государства обратил особое внимание на развитие производственной сферы в "деревнях будущего". "У нас всегда отставала производственная сфера. Вроде бы везде школы есть, магазины, дома культуры, дороги и так далее. А производственная база отставала. То есть людей мы поселим, но им же надо там дать достойную работу. Поэтому надо и производством заниматься", - подчеркнул Президент.За последние два года в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Также была усовершенствована производственная сфера предприятий коммунальной собственности.Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в "деревню будущего" продолжится до 2025 года.-0-