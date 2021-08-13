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Лукашенко: в спорте должен быть свой социальный лифт

13.08.2021 12:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. В спорте должен быть свой социальный лифт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"Надо сделать "лифты" в спорте, как социальные", - сказал Александр Лукашенко.
 
По его мнению, в любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность, если он хочет и показывает хороший результат, пробиться наверх. "Надо дать им возможность быстро подниматься, чтобы он тренировался и понимал, что его нигде не закупорят, не застопорят", - подчеркнул глава государства.
 
При этом он обратил внимание, что на местном уровне многое зависит и от самих тренеров: они должны продвигать своих учеников и бороться за их будущее.
 
Александр Лукашенко ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, пообщался с тренерами и юными спортсменами, обсудив с ними их планы и перспективы, а также выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио.  
 
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Тихиничи" ввели в эксплуатацию в конце 2010 года. Здесь есть тренажерный зал, стандартный и детский бассейны, спортивный игровой зал, зал настольного тенниса, восстановительный центр. Также на территории комплекса расположено футбольное и мини-футбольное поля с искусственным покрытием.
 
На базе ФОК с 2011 года работает филиал специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Рогачевского района.-0-
 
 
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По его мнению, в любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность, если он хочет и показывает хороший результат, пробиться наверх.
 
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