Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: в спорте должен быть свой социальный лифт По его мнению, в любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность, если он хочет и показывает хороший результат, пробиться наверх.

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. В спорте должен быть свой социальный лифт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."Надо сделать "лифты" в спорте, как социальные", - сказал Александр Лукашенко.По его мнению, в любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность, если он хочет и показывает хороший результат, пробиться наверх. "Надо дать им возможность быстро подниматься, чтобы он тренировался и понимал, что его нигде не закупорят, не застопорят", - подчеркнул глава государства.При этом он обратил внимание, что на местном уровне многое зависит и от самих тренеров: они должны продвигать своих учеников и бороться за их будущее.Александр Лукашенко ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, пообщался с тренерами и юными спортсменами, обсудив с ними их планы и перспективы, а также выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио.Физкультурно-оздоровительный комплекс "Тихиничи" ввели в эксплуатацию в конце 2010 года. Здесь есть тренажерный зал, стандартный и детский бассейны, спортивный игровой зал, зал настольного тенниса, восстановительный центр. Также на территории комплекса расположено футбольное и мини-футбольное поля с искусственным покрытием.На базе ФОК с 2011 года работает филиал специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Рогачевского района.-0-