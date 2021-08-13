Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы "То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает непростую обстановку в мире, и в том числе вокруг Беларуси. Об этом он рассказал сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - сказал глава государства./Будет дополнено/.-0-