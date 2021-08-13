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Лукашенко: не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы

13.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает непростую обстановку в мире, и в том числе вокруг Беларуси. Об этом он рассказал сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.
 
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. "Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая", - сказал глава государства.
 
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"То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - подчеркнул белорусский лидер.
 
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