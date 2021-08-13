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Лукашенко: мы должны не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы
13.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы".
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Лукашенко: мы должны не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы
"Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб", - подчеркнул...
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