Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: мы должны не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы "Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб", - подчеркнул...

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы"./Будет дополнено/.-0-