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"Свою судьбу мы должны определять сами" - Лукашенко о сути суверенитета и независимости

13.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
 
"Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.
 
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"Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.
 
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