Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Свою судьбу мы должны определять сами" - Лукашенко о сути суверенитета и независимости "Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА."Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер./Будет дополнено/.-0-