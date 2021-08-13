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"Свою судьбу мы должны определять сами" - Лукашенко о сути суверенитета и независимости
13.08.2021 12:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.
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"Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.
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