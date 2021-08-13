Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог...

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков, в том числе в рамках проекта "Деревня будущего". В таком формате прошла его сегодняшняя встреча с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены лавки для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все рассказать. Александр Лукашенко отметил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт./Будет дополнено/.-0-