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Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков

13.08.2021 12:47 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков, в том числе в рамках проекта "Деревня будущего". В таком формате прошла его сегодняшняя встреча с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены лавки для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все рассказать. Александр Лукашенко отметил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт.
 
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Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог...
 
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