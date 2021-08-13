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Многодетная семья из агрогородка Тихиничи подарила Лукашенко кролика
13.08.2021 13:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил агрогородок Тихиничи Рогачевского района. Жители агрогородка, многодетная семья Анатолия и Натальи Выдронок, подарили главе государства кролика, передает корреспондент БЕЛТА.
Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток. Недавно семья начала разводить кроликов, и, зная, что у Президента есть свое хозяйство, решила преподнести главе государства это животное. Александр Лукашенко в долгу не остался и тоже вручил подарки многодетной семье.
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Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток.
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