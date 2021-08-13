Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многодетная семья из агрогородка Тихиничи подарила Лукашенко кролика Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток.

13 августа, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил агрогородок Тихиничи Рогачевского района. Жители агрогородка, многодетная семья Анатолия и Натальи Выдронок, подарили главе государства кролика, передает корреспондент БЕЛТА.Семья Выдронок одна из победителей районного конкурса "Властелин села - 2021". У Анатолия и Натальи четверо деток. Недавно семья начала разводить кроликов, и, зная, что у Президента есть свое хозяйство, решила преподнести главе государства это животное. Александр Лукашенко в долгу не остался и тоже вручил подарки многодетной семье./Будет дополнено/.-0-